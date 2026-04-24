National und international feiert die Obstbaum-Gemeinschaft jährlich diesen Tag, den letzten Freitag im April, der jeden angeht. Sind doch Streuobstwiesen „einzigartige Kulturlandschaften und einer der artenreichsten Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen“, wie es zum Beispiel auf www.ochardseverywhere.de, einer Plattform, die Akteure für das Leben mit Obstgärten (engl. Ochards) sozusagen bei Laub und Laune halten will. Aber: „Die Landkarte der Streuobstwiesen bekommt Jahr für Jahr mehr Lücken. Am Tag der Streuobstwiese laden darum Menschen, die sich für den Erhalt der Baumwiesen stark machen, alle dazu ein, die Wiesen zu erleben, mehr über das Ökosystem Streuobstwiese zu erfahren und Produkte aus Streuobst zu genießen“, so der aktuelle Appell.