Mehr Platz für Autos? Von wegen! Stadtplaner Ingo Quaas sagt, Suhl habe die höchste Parkplatzdichte, die er in einer Innenstadt je gesehen habe. Am Sonntag allerdings waren die meisten Fahrzeuge verschwunden – zumindest in der Bahnhofstraße. Der Parkplatz gegenüber der IHK hatte sich in eine gemütliche Sitzecke verwandelt. Mit gestapelten Europaletten samt Sitzauflagen und ein paar Mini-Palmen veränderte die Stadtverwaltung im Rahmen des Tages der Städtebauförderung das Gesicht des tristen Areals.