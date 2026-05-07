Ohne die Städtebauförderung wäre die Stadt Eisfeld nicht da, wo sie ist. Das Wohnquartier in der Justus-Jonas-Straße ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie mit viel Herzblut aber auch großer Anstrengung aus alt neu werden kann. Das Bauprojekt ist abgeschlossen und bewohnt. Torhausbrücke und Brückengasse sind erneuert. Die Schlosssanierung, bei der seit vielen Jahren Baustein für Baustein aufeinandergesetzt wird, ist ein Beispiel für Förderung des Städtebaus. Ein präsentes ist in der guten Stube der Stadt zu finden: das Marktkarree.