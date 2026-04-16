Was wäre Eisfeld ohne die Städtebauförderung? Es hätte in der Vergangenheit nicht so viel entwickelt werden können. Weder im Schloss oder am Markt wäre eine so umfassende Sanierung möglich, noch in der Justus-Jonas-Straße. Das Brauhaus ist das nächste große Objekt, in dem etwas für die Stadtzukunft entwickelt werden soll. Und das Kirchendach wird auch repariert mit Mitteln der Städtebauförderung. Schon im kommenden Jahr. Das Förderprogramm des Landes beflügelt Eisfeld.