Als einzige Stadt im Ilm-Kreis beteiligte sich Arnstadt am Samstag am deutschlandweiten Tag der Städtebauförderung. Höhepunkt war eine Führung mit Bauamtsleiter Denis Steger und Melanie Brumme vom Amt für Stadtentwicklung und Umwelt. Sie gaben spannende Einblicke in drei aktuelle und geplante Bauprojekte: