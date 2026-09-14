Unter dem Motto: „Gemeinsam aktiv – gut vernetzt“ fand kürzlich der Selbsthilfe- und Netzwerktag des Ilm-Kreises statt. „Der Tag führt durch ein Netzwerk vielfältiger sozialer und gesundheitlicher Versorgungsangebote im Ilm-Kreis mit einer Plattform für Informationen, Wissensvermittlung und möglichen Erfahrungsaustauschen mit Land und Kommune, Krankenkassen, Selbsthilfegruppen (SHG) des Ilm-Kreises sowie gesundheitlichen Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen“, erklärte Astrid Hinz, Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) in Trägerschaft Arbeietrwohlfahrt (AWO).