Der Alltag ist oft eng getaktet: Arbeit, Familie, Schule und private Verpflichtungen lassen wenig Raum, um innezuhalten. Gleichzeitig nehmen gesellschaftliche Krisen und persönliche Belastungen Einfluss auf das Wohlbefinden. Wie wichtig es ist, seelische Gesundheit stärker in den Blick zu nehmen, zeigt sich auch in Suhl. Beim dritten Tag der seelischen Gesundheit, organisiert vom Gesundheitsamt der Stadt, stehen am Dienstag im Türmchen des Congress Centrums Suhl (CCS) Aufklärung, Verständnis und konkrete Unterstützung auf dem Programm.