Tag der Osteoporose: Mit Selbsthilfe gegen Knochenschwund

Osteoporose entwickelt sich häufig schleichend und bleibt lange unbemerkt. Erst wenn ein Knochen bei einem vergleichsweise leichten Sturz oder einer alltäglichen Bewegung bricht, wird die Erkrankung oftmals erkannt.
Osteoporose betrifft viele Menschen. Doch niemand muss mit den Folgen allein bleiben. Auch im Landkreis Sonneberg kann man die Kraft der Gemeinschaft entdecken.
Osteoporose entwickelt sich häufig schleichend und bleibt lange unbemerkt. Erst wenn ein Knochen bei einem vergleichsweise leichten Sturz oder einer alltäglichen Bewegung bricht, wird die Erkrankung oftmals erkannt.
Nach der Werbung weiterlesen
Der internationale Tag der Osteoporose am 20. Oktober rückt die Knochengesundheit in den Mittelpunkt und macht darauf aufmerksam, wie wichtig Vorbeugung, frühzeitige Diagnose und eine gute Behandlung sind.
Osteoporose, umgangssprachlich auch Knochenschwund genannt, ist eine Erkrankung des Skeletts.
Dabei nehmen die Knochendichte und die Stabilität der Knochen ab. Die Knochen werden poröser und können leichter brechen. Besonders häufig sind die Wirbelkörper der Wirbelsäule, der Oberschenkelhals und der Unterarm betroffen.
Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter, insbesondere nach den Wechseljahren bei Frauen. Doch auch Männer können an Osteoporose erkranken. Weitere Risikofaktoren sind unter anderem eine familiäre Vorbelastung, Bewegungsmangel, Untergewicht, Rauchen, ein hoher Alkoholkonsum sowie bestimmte Medikamente oder chronische Erkrankungen.
Tückisch ist, dass Osteoporose zunächst meist keine Beschwerden verursacht. Rückenschmerzen, eine zunehmende Abnahme der Körpergröße oder ein Rundrücken können Hinweise auf bereits eingetretene Veränderungen sein. Deshalb ist es wichtig, persönliche Risikofaktoren ernst zu nehmen und bei entsprechenden Anzeichen ärztlichen Rat einzuholen.
Auch wenn sich nicht jeder Risikofaktor beeinflussen lässt, kann jeder Mensch etwas für seine Knochengesundheit tun. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Calcium, eine gute Versorgung mit Vitamin D und regelmäßige Bewegung bilden wichtige Bausteine der Vorbeugung und Behandlung.
Besonders geeignet sind Übungen, die die Muskulatur stärken, das Gleichgewicht fördern und die Standfestigkeit verbessern. Spaziergänge, gezielte Gymnastik und individuell angepasste Kraftübungen können dabei helfen, die Beweglichkeit zu erhalten und Stürzen vorzubeugen.
Welche Aktivitäten geeignet sind, sollte bei einer bestehenden Osteoporose an den persönlichen Gesundheitszustand angepasst werden. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich eine ärztliche oder physiotherapeutische Beratung.
Ebenso wichtig ist es, Sturzrisiken im Alltag zu reduzieren. Gute Beleuchtung, rutschfeste Schuhe und das Beseitigen von Stolperfallen können einen wertvollen Beitrag leisten.
Eine Osteoporose-Diagnose bedeutet keineswegs, auf Bewegung und Lebensfreude verzichten zu müssen. Im Gegenteil: Mit einer passenden Behandlung, regelmäßiger Bewegung und Unterstützung im Alltag können viele Betroffene ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität lange erhalten.
Neben medizinischer Behandlung und Bewegung kann auch der Austausch mit anderen Betroffenen eine große Unterstützung sein. Wer mit einer chronischen Erkrankung lebt, kennt häufig die Fragen, Sorgen und Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Wie gehe ich mit meiner Diagnose um? Welche Erfahrungen haben andere gemacht? Wie bleibe ich trotz möglicher Einschränkungen aktiv? Im Landkreis Sonneberg gibt es fünf Osteoporose-Selbsthilfegruppen, die sich durch ihre besonders herzliche und offene Gruppenatmosphäre auszeichnen. Hier begegnen sich Menschen, die ein gemeinsames Thema verbindet, die einander zuhören, Erfahrungen teilen und sich gegenseitig Mut machen.
Dabei steht nicht nur die Erkrankung im Mittelpunkt. Die Gruppen unternehmen gemeinsam etwas, pflegen soziale Kontakte und bleiben aktiv.
Auch sportliche Aktivitäten gehören dazu. So entstehen Gemeinschaft, neue Freundschaften und das gute Gefühl, mit den eigenen Fragen und Herausforderungen nicht allein zu sein.
Gerade für Menschen, die sich nach der Diagnose zurückziehen, aus Unsicherheit weniger unternehmen oder einfach andere Betroffene kennenlernen möchten, kann eine Selbsthilfegruppe eine wertvolle Anlaufstelle sein. Niemand muss bereits viel über Osteoporose wissen oder besondere Voraussetzungen mitbringen. Entscheidend ist allein das Interesse am Austausch und an der Gemeinschaft.
Die fünf Osteoporosegruppen im Landkreis Sonneberg freuen sich über Interessierte, die ihre Angebote kennenlernen möchten. Wer sich informieren, gemeinsam aktiv sein, an Unternehmungen teilnehmen oder einfach erst einmal unverbindlich Kontakt aufnehmen möchte, sei „herzlich eingeladen“.
Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen KISS Sonneberg unterstützt Interessierte dabei, eine passende Gruppe zu finden und den Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern herzustellen.
Die KISS (Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen) Sonneberg gibt weitere Informationen und vermittelt den Kontakt zu den fünf Osteoporose-Selbsthilfegruppen im Landkreis. Telefon: (03675) 87 13 61.