Tag der Osteoporose: Mit Selbsthilfe gegen Knochenschwund

Eine Osteoporose-Diagnose bedeutet keineswegs, auf Bewegung und Lebensfreude verzichten zu müssen. Im Gegenteil: Mit einer passenden Behandlung, regelmäßiger Bewegung und Unterstützung im Alltag können viele Betroffene ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität lange erhalten.

Gemeinsam statt allein

Neben medizinischer Behandlung und Bewegung kann auch der Austausch mit anderen Betroffenen eine große Unterstützung sein. Wer mit einer chronischen Erkrankung lebt, kennt häufig die Fragen, Sorgen und Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Wie gehe ich mit meiner Diagnose um? Welche Erfahrungen haben andere gemacht? Wie bleibe ich trotz möglicher Einschränkungen aktiv? Im Landkreis Sonneberg gibt es fünf Osteoporose-Selbsthilfegruppen, die sich durch ihre besonders herzliche und offene Gruppenatmosphäre auszeichnen. Hier begegnen sich Menschen, die ein gemeinsames Thema verbindet, die einander zuhören, Erfahrungen teilen und sich gegenseitig Mut machen.

Wertvolle Anlaufstelle

Dabei steht nicht nur die Erkrankung im Mittelpunkt. Die Gruppen unternehmen gemeinsam etwas, pflegen soziale Kontakte und bleiben aktiv.

Auch sportliche Aktivitäten gehören dazu. So entstehen Gemeinschaft, neue Freundschaften und das gute Gefühl, mit den eigenen Fragen und Herausforderungen nicht allein zu sein.

Gerade für Menschen, die sich nach der Diagnose zurückziehen, aus Unsicherheit weniger unternehmen oder einfach andere Betroffene kennenlernen möchten, kann eine Selbsthilfegruppe eine wertvolle Anlaufstelle sein. Niemand muss bereits viel über Osteoporose wissen oder besondere Voraussetzungen mitbringen. Entscheidend ist allein das Interesse am Austausch und an der Gemeinschaft.

Neue Gesichter sind willkommen

Die fünf Osteoporosegruppen im Landkreis Sonneberg freuen sich über Interessierte, die ihre Angebote kennenlernen möchten. Wer sich informieren, gemeinsam aktiv sein, an Unternehmungen teilnehmen oder einfach erst einmal unverbindlich Kontakt aufnehmen möchte, sei „herzlich eingeladen“.

Unsere Empfehlung für Sie Mentale Gesundheit Jeder neunte Thüringer leidet an einer Depression Selbsthilfegruppen schaffen geschützte Räume für Betroffene. Ein Infotag in Sonneberg machte auf die Angebote aufmerksam.

Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen KISS Sonneberg unterstützt Interessierte dabei, eine passende Gruppe zu finden und den Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern herzustellen.

Die KISS (Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen) Sonneberg gibt weitere Informationen und vermittelt den Kontakt zu den fünf Osteoporose-Selbsthilfegruppen im Landkreis. Telefon: (03675) 87 13 61.