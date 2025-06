Tag der Organspende: Fehlende Spenderorgane verursachen in Bayern Leid und Tod

München (dpa/lby) - Wegen fehlender Spenderorgane leiden und sterben auch in Bayern nach wie vor viele Menschen. "Aktuell stehen rund 1.100 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die Zahl der postmortalen Organspender betrug 2024 jedoch nur 157", sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach anlässlich des "Tags der Organspende" am 7. Juni in München. Unter postmortalen Spenden wird die Entnahme von Organen nach dem Tod eines Menschen verstanden. Die CSU-Politikerin bezeichnete die Lage als "bedrückend".