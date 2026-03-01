Lev ist zwar erst acht Jahre alt und hat noch etwas Zeit, bis er sich für seine weitere schulische Laufbahn entscheiden muss, doch was sein großer Bruder Mikhail als Schauspieler am Friedrich-König-Gymnasium macht, das interessiert auch ihn. Mit seinen Eltern nutzt er den Tag der offenen Tür, um sich einmal genauer umzuschauen. Vom schwungvoll-peppigen Empfang ist er schon einmal begeistert, den die beiden Schulchöre den Gästen beider Häuser am vergangenen Samstag in der Aula geboten haben.