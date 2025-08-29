 
Adam Fox

Die Teag und Hyson laden in Sonneberg zum Tag der Offenen Tür ein. Angekündigt haben sich Wissenschaftler aus Ostwestfalen.

 
Tag der Offenen Tür: Universität Paderborn zu Gast in Sonneberg
Experimentierfreude steht bei Hyson auf der Tagesordnung. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Die Teag (Thüringer Energie AG) lädt am Samstag, 30. August, thüringenweit zum Tag der offenen Tür ein. An insgesamt neun Standorten finden im Freistaat Veranstaltungen statt. In der Landeshauptstadt Erfurt ist unter anderem eine Jobmesse geplant. In Sonneberg hat sich die Teag mit Hyson ebenfalls eine Menge einfallen lassen. Am Hyson-Forschungsinstitut für Angewandte Wasserstoffforschung (gelegen in der Dammstraße 1) kann man von 11 bis 17 Uhr eine Menge entdecken. Das größte Highlight ist sicherlich die Wissenschaftsshow mit „Event-Physik“ der Universität Paderborn, die insgesamt dreimal angeboten wird (12 Uhr, 13.30 Uhr und 15 Uhr). Ferner werden angeboten: Versuchsanlage Projekt „Grüner Kalk“, Projekt Hochdruck-Membran-Verdichter, Projekt „Pemo2Dry“ – Kältetrocknungsanlage für Elektrolysesauerstoff, Plasmalyse Forschungsanlage, Elektrolyseur sowie ein Elektrolyseur der Firma Kyros. Als Kinderaktionen sind neben einer Experimentierstation auch eine Seifenblasenwerkstatt sowie ein Riesen-Memory geplant.

Der Wissensdurst kann mit alkoholfreien Getränken sowie mit Bratwürsten gestillt werden.