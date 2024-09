Tag der offenen Tür: Spannende Einblicke ins Wasserwerk

Am kommenden Wochenende wird es in Thüringen spannend für alle, die schon immer einmal hinter die Kulissen eines Wasserwerks blicken wollten. Der deutsche Energieversorger Teag wird am Samstag, 14. September, in sieben Standorten in ganz Thüringen seine Tore öffnen. Auch in der Gemeinde Föritztal, genauer gesagt in Rottmar, können Besucher sowohl eine Fotovoltaikanlage als auch die Wasseraufbereitungsanlage besichtigen. In Zusammenarbeit mit den Wasserwerken Sonneberg werden spannenden Einblicken in die modernen Fotovoltaikanlagen und auch Führungen durch die Wasseraufbereitungsanlage geboten. Drohnenflüge mit Wärmebildkameras sollen den Besuchern einen besonderen Überblick über die Anlage ermöglichen.