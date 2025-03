Wer am Samstagvormittag den Weg zur Sibylle-Abel-Schule auf sich genommen hat, der ist gewiss nicht enttäuscht worden. Bereits vor dem Schulgebäude hätte man in Versuchung kommen können, sich eine Bratwurst zu holen. Nur wenige Meter befinden sich allerlei selbst gemachte Köstlichkeiten. Die Schülerfirma „Snackfox“ hatte verschiedene Häppchen – süßer als herzhafter Natur - vorbereitet. Der Andrang ist groß, jeder möchte probieren. Ihre Fähigkeiten haben die Schüler im Fach Lebensgestaltung erlernt. Nur wenige Meter weiter spielt die Schulband „Firefox“. Insgesamt drei Auftritte legt die Girlgroup am Tag der offenen Tür hin. Es gibt keine konkrete Stilrichtung. Gespielt wird das, wofür das Herz schlägt. Wie soll es mit der 2024 gegründeten Band weitergehen? Erste Auftritte sollen in diesem Jahr folgen, zum Beispiel bei der Abschlussfeier.