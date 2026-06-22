﻿„Reha? Ja – aber barrierefrei!“ Unter diesem Motto hatten die Mitarbeiter der Henneberg-Rehaklinik Masserberg am vergangenen Sonnabend zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt und gibt Einblicke in die Arbeit und die Möglichkeiten der beiden Reha-Abteilungen Orthopädie und Ophthalmologie. Der Zuspruch und das Interesse an den Angeboten waren groß.