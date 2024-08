Tag der offenen Tür: Neue Feuerwehr wird übergeben

Am Wochenende wird das neue Feurwehrdepot der Freiwilligen Feuerwehr Frankenblick im Ortsteil Effelder seinem Zweck übergeben. Neben der ehemaligen Grundschule Effelder ist in den vergangenen Monaten, gefördert durch den Freistaat Thüringen und den Landkreis Sonneberg eine neues Funktionsgebäude entstanden, in dem die Kameraden des Löschzugs Süd künftig ihre Heimstatt finden werden. Bereits am Samstag, 17. August, gibt es für alle interessierten Einwohner der Gemeinde ab 14 Uhr die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten im Rahmen eines Tages der offenen Tür in Augenschein zu nehmen. Neben Führungen durch das Gebäude und einer Technikschau gibt es am Samstagnachmittag ein umfangreiches Programm für Groß und Klein. Für die Steppkes gibt es Spiele, Kinderschminken und eine Hüpfburg.