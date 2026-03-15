Es war schon aufregend, das kurze Konzert mit vielen kleinen Künstlern. Und noch mehr Publikum. Der Raum im Keller der Musikschule war richtig voll. Gut so, denn bevor das Treppensteigen begann und die Besucher des Tages der offenen Tür das Haus bis unters Dach erkunden durften, hieß es Zuhören. Mädchen und Jungen zeigten ihr Können: Tanja spielte auf der Blockflöte, Bruno Klavier, Nele gemeinsam mit ihrem Lehrer Carlos Sanchez Kornett, Johanna Bratsche, Helene Cello.