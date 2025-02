Immer am letzten Feriensonntag im Februar herrscht gemeinsam mit der Bergwacht Gräfenroda reges Treiben hinter dem Ärztehaus in Gräfenroda. An diesem Tag öffnen der Verein für historische Technik und Eisenbahngeschichte und die Bergwacht ihre Türen zum Innersten ihrer Heimstatt und präsentieren Überraschendes und den Stammbesuchern bei den Modellbahnbauern Neues auf den Modellbahnanlagen.