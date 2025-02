„Wir wollen zum einen mit dieser Veranstaltung erreichen, dass Eltern, Großeltern und Freunde unserer Schüler sehen, was die Kinder und Jugendlichen hier an Kenntnissen vermittelt bekommen, wie sie lernen, unter welchen Bedingungen und mit welcher Ausstattung, zum anderen aber auch potenzielle Schüler mit ihren Eltern ansprechen, sich die Bildungseinrichtung anzuschauen, an der sie nach der 4. Klasse möglicherweise ihren Unterricht fortsetzen“, fasst Petra Zeth, stellvertretende Schulleiterin am Thüringischen Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim, zusammen – Schüler und Lehrer hatten am vergangenen Freitagnachmittag zum Tag der offenen Tür eingeladen und präsentierten in Unterrichtsräumen, auf Fluren und in der Turnhalle allen kleinen und großen Gästen eine Vielzahl an Angeboten.