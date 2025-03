Tag der offenen Tür Frankenheim: Leben in der Bude

Beim Tag der offenen Tür an der Grundschule Frankenheim kann man sich am Freitag, 21. März, überall im Schulgebäude und auf dem Schulgelände umschauen. Von 14 bis 17 Uhr – wenn die Schule normalerweise geschlossen ist – ist an diesem Tag Leben in der Bude! Hier kann man zum Beispiel auch Informationen dazu bekommen, wie das so genannte Schulanmeldungsverfahren läuft. Anmelden kann man sich dann vom 5. bis 9. Mai. Einen Termin kann man sich aber jetzt schon ausmachen. Die Pädagogen, die an dieser Schule lehren, kann man auch gleich noch mit kennenlernen.