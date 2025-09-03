 
  Region
  Meiningen

  Feuerwehr zum Anfassen

Tag der offenen Tür Feuerwehr zum Anfassen

Karla Banz

Zum Tag der offenen Tür im Meininger Feuerwehrgerätehaus bietet sich den Gästen am Wochenende wieder einmal die Gelegenheit, ihre Feuerwehr hautnah zu erleben.

 
Tag der offenen Tür: Feuerwehr zum Anfassen
1
Am Samstag öffnen sich wieder Türen und Tore des Feuerwehr-Gerätehauses in der Meininger Elisabeth-Schumacher-Straße. Ab 10 Uhr sind interessierte Gäste in der Wache 1 herzlich willkommen. Foto: Karla Banz

„Wir kommen zu Euch wenn’s brennt – kommt Ihr zu uns, wenn wir feiern“ – das wünschen sich die Kameradinnen und Kameraden der Wache 1 auch dieses Jahr wieder. Sie laden die Meininger und natürlich auch Gäste aus den angrenzenden Orten am Samstag, 6. September, in die Meininger Feuerwache ein. Im September 2002 war das Feuerwehrgerätehaus seiner Bestimmung übergeben worden und seither findet jedes Jahr – mit Ausnahme der Pandemiezeit – der Tag der offenen Tür statt. In den mehr als zwei Jahrzehnten hat sich vor allem in der Ausstattung, im Technikbereich und im Fahrzeugbestand einiges getan. Davon kann man sich beim Tag der offenen Tür überzeugen. Die ganze Feuerwache nebst Fahrzeughalle steht den Besuchern am Samstag von 10 bis 18 Uhr offen.

Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung werden alles ausführlich erklären, Fragen beantworten und bei Führungen durch das Haus lässt sich so mancher aufschlussreiche Blick hinter die Kulissen werfen. Wer Lust hat, kann dann in einem der Fahrzeuge eine Rundfahrt mitmachen. Auch die Kreisverkehrswacht wird mit einem Fahrsimulator präsent sein. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit und wer von den kleinen Gästen lieber kreativ sein will, wird beim Basteln, Kinderschminken oder bei den verschiedenen Spielen bestimmt viel Spaß haben.

Doch für die Mädchen und Jungen wird es dieses Jahr auch wieder einen „Extra-Tag“ geben und zwar bereits am Freitag. Ab 10 Uhr sind Grundschulklassen und Kindergartengruppen wie auch schon in den Jahren zuvor herzlich willkommen. Die kleinen Besucher können sich nicht nur alles anschauen und erklären lassen, sondern sich auch selbst aktiv ins Geschehen einbringen. So erfahren sie beispielsweise sehr anschaulich, wie ein Waldbrand entsteht, wie er verhindert werden kann, wie so ein Einsatz für die Feuerwehrleute abläuft und welche Besonderheiten bei einem Lösch-Einsatz im Wald zu beachten sind.

Hunger oder Durst muss zum Tag der offenen Tür auch niemand leiden, denn selbstverständlich ist mit Bratwürsten, Rostbrätl, Pommes, Crêpes, Eis, Kuchen und den verschiedensten Getränken für das leibliche Wohl gleichermaßen gesorgt. Station macht auf dem Feuerwehr-Areal dieses Jahr auch wieder die Citybahn bei ihrer Fahrt zwischen Dampflokerlebniswelt, Parkwelten und Feuerwehr.