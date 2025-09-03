Tag der offenen Tür: Feuerwehr zum Anfassen

„Wir kommen zu Euch wenn’s brennt – kommt Ihr zu uns, wenn wir feiern“ – das wünschen sich die Kameradinnen und Kameraden der Wache 1 auch dieses Jahr wieder. Sie laden die Meininger und natürlich auch Gäste aus den angrenzenden Orten am Samstag, 6. September, in die Meininger Feuerwache ein. Im September 2002 war das Feuerwehrgerätehaus seiner Bestimmung übergeben worden und seither findet jedes Jahr – mit Ausnahme der Pandemiezeit – der Tag der offenen Tür statt. In den mehr als zwei Jahrzehnten hat sich vor allem in der Ausstattung, im Technikbereich und im Fahrzeugbestand einiges getan. Davon kann man sich beim Tag der offenen Tür überzeugen. Die ganze Feuerwache nebst Fahrzeughalle steht den Besuchern am Samstag von 10 bis 18 Uhr offen.