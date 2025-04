Die Grundschüler in Benshausen sind aktiv und viel unterwegs! Auf diesen Schluss muss jeder Besucher beim Tag der offenen Tür in der Grundschule irgendwann kommen. Denn auf ihrem Pausenhof rund um das Schulgebäude herum haben rund sieben Vereine Station gemacht. Sie alle bieten den Kindern an diesem sonnigen Samstag ein vielfältiges Programm: Vom Zielen mit dem Löschschlauch gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr, dem Laserschießen beim Schützenverein oder dem Mukke machen mit den Lehrern vom Tanzhaus. Da schlägt doch jedes Kinderherz höher. Vor allem sind dies alles Vereine, in denen die Benshäuser Grundschüler selbst in ihrer Freizeit tätig sind, wie Schulleiterin Silke Schmidt erklärt: „Wir wollten die bunte Vielfalt ihrer Aktivitäten darstellen“, sagt sie.