Würde man Auszubildende fragen, die derzeit am Berufsbildungszentrum (BBZ) eine Berufsausbildung absolvieren, man bekäme ganz unterschiedliche Antworten darauf, was ihnen an ihrem zu erlernenden Beruf gefällt. „Fast alles, was ich lerne, kann ich mittlerweile auch zu Hause umsetzen, zum Beispiel Pflastern“, lautet eine Antwort. „Mich faszinieren Börsengeschäfte“, sagt ein anderer Auszubildender. Andere sind vom Werkstoff Metall begeistert oder klären gern knifflige Steuerfragen. Der Vielfalt an Berufsbildern sind am BBZ kaum Grenzen gesetzt. Sie alle aufzuzählen, bräuchte viel Papier.