Der „Tag der offenen Tür“ in der Wache 1 der Freiwilligen Feuerwehr Ilmenau wird im Abstand von jeweils drei Jahren mit Herz, Verstand und großer Liebe zum Ehrenamt gestaltet. Der zeitliche Abstand dieses öffentlichkeitswirksamen Events ergibt sich wohl auch aus dem umfangreichen Aufwand zur Vorbereitung und Gestaltung. Fast alle Kräfte der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr, der Alters- und Ehrenabteilung sowie die Mitglieder des Feuerwehrvereins, aber auch die Kuchen backenden Frauen, sind an der Arbeit, am Erfolg und an den Freuden des besonderen Tages beteiligt.