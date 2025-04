„Einen Tag der offenen Tür machen wir nur zu besonderen Anlässen“, sagt der scheidende Vorsitzende des Skivereins, Mario Heinrich. Am vergangenen Freitag war so ein Anlass, als man Lena Siegmund und Pepe Scheffler für ihre Erfolge in der abgeschlossenen Biathlonsaison ehrte. 2012 hatte Lena im Skiverein Großbreitenbach begonnen, Pepe 2014. Jetzt sind sie die Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 15 Jahren, die hier trainieren. Je nach Altersklasse und Leistung ein- bis viermal pro Woche. Hinzu kommen Wettkämpfe und Ausscheide. Wir versuchen als Verein die Grundlagen für ein gutes Training zu legen, das zu Erfolge führt. Dass das ganz gut klappt, zeigen die Ergebnisse von Lena als Jugendweltmeisterin und Pepe als Deutscher Pokalgesamtsieger.