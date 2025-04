So macht Schule gleich noch mal so viel Spaß: Die Erwartungen der vielen kleinen und großen Gäste beim jüngsten Tag der offenen Tür an der Grundschule „Am Hahnberg“ in Oepfershausen wurden jedenfalls erfüllt. Lehrer und Erzieher um Schulleiterin Nicole Kirchner freuten sich über viele Gäste, die das Schulhaus am Samstagvormittag belebten – alle Besucher kamen auf ihre Kosten.