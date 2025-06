Noch einmal Rasen mähen, abgestorbene Blüten von den Blumen zupfen und die Dekoration gerade rücken: Dann ist alles bereit für die Gäste. Am Sonntag, 22. Juni, öffnen sich die Türen zu zehn Privatgärten in Suhl, seinen Ortsteilen und Zella-Mehlis. Wo genau sich die grünen Oasen befinden, verrät Mitorganisatorin Karin Böttger aber noch nicht. Wer die Gärten besuchen möchte, kann am Sonntag, zwischen 10 und 17 Uhr in einem der beiden Eingangsgärten vorbei schauen. Für einen Obolus von vier Euro gibt’s dort die Liste der diesjährigen Teilnehmer. Der erste Eingangsgarten befindet sich am Gasthaus Goldener Hirsch, An der Hasel 91–93 in Suhl. Die Terrassengärten in Suhl, die über die Sternwarte, Am Hoheloh 1, erreichbar sind, bilden das zweite Eingangstor zur Veranstaltung. „Die Terrassengärten sind die ältesten und schönsten Suhler Kleingärten“, informiert Karin Böttger. Zwischen den Parzellen gäbe es keine Zäune, sodass die Anlage parkähnlich wirke. „Wirklich sehenswert“, findet sie.