Lange hat dieser Garten brach gelegen. Bis sich ein paar Untermaßfelder fanden, die das ändern wollten. Sie hatten sich damit eine Menge Arbeit aufgeladen. Denn im Laufe der Jahre, die er nicht mehr genutzt worden war, da war mehr zu tun als die Bäume und Hecken wieder auf ein erträgliches Maß zu stutzen. Unrat war zu beseitigen, die Hütten in einen Zustand zu versetzen, sodass sie wieder genutzt werden konnten. Neben der Verschönerung des Gartens gab es noch eine positive „Nebenwirkung“ dieser Arbeiten. „Während dieser Arbeiten ist eine richtige Gemeinschaft entstanden“, resümiert Birgit Henkel vom BUND aus Untermaßfeld, „jeder bringt sich nicht nur mit seinen Einsätzen, sondern auch mit eigenen Ideen ein, sodass – wenn auch in kleinen Schritten – der Garten wieder zu alter Schönheit findet.“