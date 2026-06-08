Tag der Natur: Talsperren-Ausflug entfällt

Der Naturschutzbund Henneberger Land lädt anlässlich des „Langen Tags der Natur“ zur Exkursion ein. Am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 12.30 Uhr geht es dabei in die Umgebung der Talsperre Scheibe-Alsbach. Fast 90 Jahre alt ist diese Talsperre. Sie dient dem Anstau der Schwarza und auch der Trinkwasserversorgung. Mehrmals wurde sie bereits modernisiert. Rings um den Stausee hat sich eine besondere Flora und Fauna entwickelt. Treffpunkt ist der Parkplatz „Zum Stausee“, rund 400 Meter von der Staumauer entfernt, in Scheibe-Alsbach. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der Volkshochschule Sonneberg. Teilnehmer sind gebeten einen Beitrag von fünf Euro zu zahlen fürs Schwalbenprojekt der Grundschule Steinheid.