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  6. Talsperre rund um Scheibe-Alsbach erkunden

Tag der Natur Talsperre rund um Scheibe-Alsbach erkunden

Naturschutzfreunde können am Aktionstag Flora und Fauna rund um den Stausee des Neuhäuser Ortsteils kennen lernen.

Tag der Natur: Talsperre rund um Scheibe-Alsbach erkunden
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Ins malerische Scheibe-Alsbach führt der Ausflug am Samstag, 13. Juni. Foto: Carl-Heinz Zitzmann/Archiv

Der Naturschutzbund Henneberger Land lädt anlässlich des „Langen Tags der Natur“ zur Exkursion ein. Am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 12.30 Uhr geht es dabei in die Umgebung der Talsperre Scheibe-Alsbach. Fast 90 Jahre alt ist diese Talsperre. Sie dient dem Anstau der Schwarza und auch der Trinkwasserversorgung. Mehrmals wurde sie bereits modernisiert. Der Staudamm ist ein Erddamm aus Schieferton-Material auf Felsuntergrund. Rings um den Stausee hat sich eine besondere Flora und Fauna entwickelt. Treffpunkt ist der Parkplatz „Zum Stausee“, rund 400 Meter von der Staumauer entfernt, in Scheibe-Alsbach. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der Volkshochschule Sonneberg. Teilnehmer sind gebeten einen Beitrag von fünf Euro zu zahlen fürs Schwalbenprojekt der Grundschule Steinheid.

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