Viele Jahre fristete der Topfmarkt – jenes städtebauliche Kleinod zwischen der Einkaufsmeile Steinweg und der Rimbachstraße – eher ein Schattendasein. Und das, obwohl der von kleinen Geschäften, Wohnhäusern mit bunt blühenden Balkonpflanzen, den schattenspendenden Bäumen und zum Verweilen einladenden Sitzgelegenheiten eigentlich viel Potenzial hat, um dort in der Nachbarschaft zusammenzukommen, zu plauschen und zu feiern.