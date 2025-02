München (dpa/lby) - Bei der Dialektförderung will der Bund Bairische Sprache künftig auch auf Künstliche Intelligenz setzen. KI könnte genutzt werden, um Audiomedien in bairischer, fränkischer oder schwäbischer Aussprache zu erstellen, sagte Vorsitzender Niklas Hilber der Deutschen Presse-Agentur vor dem Tag der Muttersprache (21. Februar). Die Hörtexte sollten sich inhaltlich insbesondere an Kinder richten, die auf diese Weise Mundart lernen.