Tag der Milch Kuh oder Pflanze? Sieben Milchmythen im Check

Tatsächliche Risikofaktoren seien allerdings kaum zu berechnen: Dafür sei die Datenlage zu dünn. Die Auswirkungen auf die spätere Gesundheit und das Wachstum seien unzureichend untersucht, melden auch Wissenschaftler des Max Rubner-Instituts für Ernährung und Lebensmittel. Vergleichende Querschnitts- oder Kohortenstudien hätten jedoch gezeigt, dass ein hoher Verzehr von pflanzenbasierten Milchalternativen in der frühen Lebensphase das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen erhöhen könne.

Behauptung: Pflanzendrinks schonen das Klima



Bewertung: weitgehend richtig

Milch ist in vielen Ländern ein Grundnahrungsmittel, trägt aber erheblich zum CO2-Fußabdruck der Ernährung bei. Ein Vergleich pro Liter zeigt: Kuhmilch schneidet bei Umweltkennzahlen deutlich schlechter ab als alle pflanzlichen Optionen, wie eine Übersichtsstudie aus dem Jahr 2018 ergab. So seien etwa dreimal so viele Treibhausgase, rund zehnmal so viel Flächenbedarf, deutlich höherer Wasserverbrauch und stärkere Überdüngung registriert worden, fasst Wissenschaftsautorin Hannah Ritchie die Ergebnisse für "Our World in Data" zusammen.

Es gebe allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den pflanzlichen Alternativen: So benötige Mandeldrink weniger Fläche und verursache weniger Emissionen als der Anbau von Soja, könne aber mehr Wasser verbrauchen und stärker zu Überdüngung beitragen. Einen eindeutigen Sieger über alle Umweltkriterien gebe es deshalb nicht.

Behauptung: Sojamilch raubt Männlichkeit

Bewertung: falsch

"Soy boy" - dieses in sozialen Medien gebräuchliche Schimpfwort beruht auf dem Mythos, dass Soja Männer "verweiblichen" könne, weil der Verzehr für sinkende Testosteron- oder steigende Östrogenwerte sorge. Tatsächlich enthält Soja Isoflavone, die dem "weiblichen" Hormon Östrogen ähneln. Dennoch bestätigt die Wissenschaft das Gerücht vom Männlichkeitskiller Soja nicht. Eine im Journal "Reproductive Toxicology" veröffentlichte Meta-Analyse Dutzender klinischer Studien fand 2020 keinerlei messbare Effekte von Sojalebensmitteln oder Isoflavon-Präparaten auf Testosteron- oder Östrogenspiegel bei Männern.

Behauptung: Milch und Käse gibt es nur von Tieren



Bewertung: richtig mit Ausnahmen

Begriffe wie "Milch", "Sahne" oder "Käse" dürfen zwar nach europäischem Lebensmittelrecht nur für Erzeugnisse verwendet werden, die aus den Eutern von Säugetieren wie Kuh, Büffel, Schaf oder Ziege gewonnen wurden. Bezeichnungen wie Hafermilch, Mandelmilch oder Sojasahne sind deshalb nicht erlaubt. Eine Ausnahmeregelung lässt aber die Verwendung von traditionell eingeführten Begriffen wie Kokosmilch, Kakao- oder Erdnussbutter zu. Und für Deutschland sind laut Verordnung auch ausdrücklich "Leberkäse" und "Liebfraumilch" zugelassen.