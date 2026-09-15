Der „Tag der Kur” ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders von Stützerbach. Doch mit dem Ende der DDR lief der regelrechte medizinische Kurbetrieb aus. Alle Versuche und Anstrengungen, das vom Staat geförderte und von den Krankenkassen gesponserte medizinische Kneipp-Kurwesen im Dorf aufrechtzuerhalten, blieben erfolglos. Was blieb und sich bewährte, sind die ehrenamtlichen Initiativen des Kneipp-Vereins, der Status des zertifizierten Luftkurorts Stützerbach (gültig bis 2030) und die Bewahrung von Kneippschen Traditionen in staatlichen Kindereinrichtungen.