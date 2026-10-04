Stockstadt (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat beim regionalen "Tag der Heimat" des Bundes der Vertriebenen (BdV) in Stockstadt an das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen erinnert und deren Lebensleistung gewürdigt. "Wer seine Heimat verliert, verliert weit mehr als einen Ort auf der Landkarte", sagte Poseck laut Mitteilung des Innenministeriums. "Es sind das Elternhaus, die vertrauten Wege, die Nachbarschaft, die Kirche, die Sprache und die Erinnerungen an ein Leben, das plötzlich zurückbleiben muss."