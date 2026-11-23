Der Deutsche Musikverleger-Verband hatte einst die Initiative ergriffen und den 22. November als „Tag der Hausmusik“ ausgerufen. Dank des Engagements der städtischen Musikschule „Alfred Wagner“, die am Sonntagnachmittag alle Musikfreunde in den Oberrathaussaal eingeladen hatte, konnten auch die Suhler Musikfreunde ein abwechslungsreiches Gratis-Konzert erleben. „Da der 22. November diesmal zugleich auf den Totensonntag fällt, lenkt das den Fokus stärker auf den Gedenktag der heiligen Cäcilia, der Patronin der Musik“, sagte Viola Bornscheuer, die mit ihrem Leitungskollegen Ingmar Escher und anderen Pädagogen der Schule durch das überaus kurzweilige, bunt gefächerte und unterhaltsame Programm des eineinhalbstündigen Konzerts vor gut gefülltem Auditorium führte.