Tag der Deutschen Spielzeugstraße: Sonneberg und Neustadt, eine einzige Kuschel-Arena

Das Historicum Zinnfigurenmuseum in der Gillersgasse 1 in Schmalkalden präsentiert sich ebenfalls am 28. Mai. Besucher können an einer Führung mit Sammler Stefan Gampe teilnehmen und in die faszinierende Welt der Zinnfiguren eintauchen. Wer möchte, hat sogar die Möglichkeit, selbst eine Figur zu gießen. Für Führungen ist eine Anmeldung erforderlich, erreichbar über Stefan Gampe unter der Mobilnummer 0172 7 81 07 87 oder per E-Mail an kronos-zinn@gmx.de.

Das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie am Hindenburgplatz 1 in Neustadt bei Coburg wiederum zeigt von 10 bis 17 Uhr die Sonderausstellung „Künstlerpuppen von Sylvia Natterer“.

Lese- und Spielenachmittag

In der Spielzeugstadt Sonneberg erwartet Besucher am 28. Mai ein unterhaltsames Nachmittagsprogramm für Groß und Klein. In der Stadtbibliothek am Bahnhofsplatz 1 findet von 14 bis 16 Uhr ein Spielenachmittag statt, bei dem verschiedene Gesellschaftsspiele ausprobiert werden können. Zeitgleich lädt die Touristinfo direkt nebenan am Bahnhofsplatz 3 zu einem kreativen Bastelnachmittag ein.

Beide Angebote bieten eine ideale Gelegenheit für Familien, gemeinsam aktiv zu werden und spielerisch-kreative Stunden zu verbringen, so Nina Brückner.

Rundgang durch Neustadt

Bereits für Dienstag, 27. Mai, lädt Heimatpflegerin Isolde Kalter um 17 Uhr zu einer rund zweistündigen Stadtführung auf dem Neustadter Puppenstadtweg ein. Bei diesem besonderen Rundgang durch die Bayerische Puppenstadt Neustadt bei Coburg entdecken die Teilnehmenden die ehemaligen Produktionsstätten der Spielzeugindustrie. Isolde Kalter führt durch die Innenstadt und zeigt Gebäude, in denen einst millionenfach Spielwaren gefertigt und in alle Welt versandt wurden. Dabei erleben Besucher nicht nur die architektonische Vielfalt und Wirkung der verschiedenen Bauwerke, sondern erfahren auch interessante Hintergründe zu historischen Besonderheiten und bedeutenden Persönlichkeiten der Stadt.

Der Treffpunkt ist am Museum der Deutschen Spielzeugindustrie, Hindenburgplatz 1. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person (bar zu bezahlen), eine Voranmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer (09568) 81-127. Die Führung findet bei einer Teilnehmerzahl von mindestens fünf und maximal 20 Personen statt.

Multimedia-Programm

In der Bayerischen Puppenstadt Neustadt bei Coburg gibt es am 28. Mai gleich mehrere spannende Angebote rund um das Thema Spielzeug. In der Mehrzweckhalle in der Heubischer Straße 30 ist von 10 bis 17 Uhr die Sonderausstellung „Spielzeug aus der Region: Volkswagen in Kinderhand“ zu sehen. Parallel dazu lädt die Mediathek Neustadt in der Georg-Langbein-Straße 1 zu einem offenen Gaming-Nachmittag ein. Kinder und Jugendliche können dort Nintendo Switch- und PlayStation-Konsolenspiele ausprobieren. Zudem erwartet sie von 14 bis 17 Uhr ein Büchertisch mit interessanter Lektüre rund ums Thema Spielzeug – ideal zum Stöbern, Entdecken und Schmökern.