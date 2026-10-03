„Zu einem immer neuen Gespräch gibt es keine Alternative“, zitiert der Zella-Mehliser Ehrenstadtrat Jürgen Richter den einstigen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Einen Mann, der gewusst habe, was Diplomatie bedeutete. Dieses Wissen vermisse er bei der jetzigen Bundesregierung, sagte Jürgen Richter in seiner Rede zum Tag der deutschen Einheit am Samstag. Wieder hatten die Freien Wähler aus Zella-Mehliser zu diesem besonderen Erinnerungsmoment an den Gedenkstein für die Friedliche Revolution nahe des Rathauses eingeladen.