Tag der Deutschen Einheit: Weimer besorgt über Verklärung der SED-Diktatur

Berlin - Zum Tag der Deutschen Einheit beklagt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eine nachträgliche Verklärung der SED-Diktatur. "Rechts- wie linksextreme Kreise versuchen immer lauter, das Unrecht und die Unfreiheit in der DDR zu verharmlosen oder ideologisch umzudeuten", erklärte der parteilose Politiker. "Die Verklärung der SED-Diktatur ist inzwischen zu einem offenen Geschichtsrevisionismus geworden, um der Demokratie zu schaden."