Tag der Deutschen Einheit Viel los am 3. Oktober in Mödlareuth

Mödlareuth - Das kleine Dorf Mödlareuth hat eine große, bewegende Geschichte hinter sich. Genauso wie Berlin war es zur Zeit des Eisernen Vorhangs geteilt. Zum Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) rückt der Ort an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen besonders in den Fokus: Es gibt ein Kulturfest unter der Überschrift "Mödlareuth grenzenlos bunt", das Deutschlandfest der CSU mit Parteichef Markus Söder und Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) - und seit einigen Jahren auch eine Veranstaltung der AfD.