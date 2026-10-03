Tag der Deutschen Einheit Viel los am 3. Oktober in Mödlareuth

Kulturfest geplant

Seit mehr als 30 Jahren laden verschiedene Organisationen in Mödlareuth am 3. Oktober zu einem Fest für Demokratie ein. Veranstalter in diesem Jahr ist das Bündnis "WIR im Land", das sind Initiativen aus Bayern, Sachsen und Thüringen. Doritta Kolb-Unglaub, Vorsitzende des Plauener Vereins "colorido" und Mitinitiatorin, sagte, man habe lange neben der CSU quasi in Koexistenz am 3. Oktober ein friedliches Fest feiern können und sich gegenseitig akzeptiert. Doch seit die AfD auch in Mödlareuth sei, habe sich die Gemengelage geändert.