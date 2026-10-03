Am 3. Oktober 1990 trat der Einigungsvertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Mit ihm war die staatliche Einheit Deutschlands nach mehr als 40 Jahren der Teilung wiederhergestellt. Berlin wurde zur Hauptstadt des vereinigten Deutschlands, der 3. Oktober als deutscher Nationalfeiertag festgelegt.

Was bedeutet das?

Der 3. Oktober ist der einzige bundesrechtlich festgelegte Feiertag, alle anderen sind Sache der Bundesländer. Zuvor war in Westdeutschland der 17. Juni als "Tag der Deutschen Einheit" begangen worden - zur Erinnerung an den Aufstand in der DDR am 17. Juni 1953.

Warum feiern wir nicht am 9. November - dem Tag des Mauerfalls?

Der Tag des Falls der Berliner Mauer wäre ein naheliegendes Datum für den Tag der Deutschen Einheit gewesen. Doch an diesem Tag wird auch an die Novemberpogrome rund um den 9. November 1938 gedacht, bei denen die Nationalsozialisten Jüdinnen und Juden verfolgten, ihre Synagogen, Geschäfte und Wohnhäuser zerstörten und verwüsteten. Damit wurde die systematische Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung intensiver. Ein nationaler Feiertag mit festlichem Charakter hätte diesen dunklen Jahrestag überlagern können.