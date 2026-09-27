Tag der Deutschen Einheit "Tag der Sachsen" - Plauen wirbt in Prag und Dresden

Dresden/Plauen (dpa/sn) - Zum Tag der Deutschen Einheit wirbt Plauen als Ausrichter des "Tages der Sachsen" in Prag und Dresden. In der tschechischen Hauptstadt präsentieren Oberbürgermeister Steffen Zenner und Spitzenprinzessin Maxi Schulz die Stadt am kommenden Donnerstag im Rahmen einer Feier in der deutschen Botschaft, wie die Staatskanzlei mitteilte. Teil des Auftritts in Prag ist die Textiltradition und die Plauener Spitze, die die Fabrik der Fäden vorstellt. Neben Botschafter Peter Reuss hat sich auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) angekündigt.