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  4. "Tag der Sachsen" - Plauen wirbt in Prag und Dresden

Tag der Deutschen Einheit "Tag der Sachsen" - Plauen wirbt in Prag und Dresden

Spitze, Theater und Musik: Plauen stellt in Prag und Dresden seine Textiltradition und Kultur vor.

Tag der Deutschen Einheit: Tag der Sachsen - Plauen wirbt in Prag und Dresden
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Plauen richtet 2027 den "Tag der Sachsen" aus. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Dresden/Plauen (dpa/sn) - Zum Tag der Deutschen Einheit wirbt Plauen als Ausrichter des "Tages der Sachsen" in Prag und Dresden. In der tschechischen Hauptstadt präsentieren Oberbürgermeister Steffen Zenner und Spitzenprinzessin Maxi Schulz die Stadt am kommenden Donnerstag im Rahmen einer Feier in der deutschen Botschaft, wie die Staatskanzlei mitteilte. Teil des Auftritts in Prag ist die Textiltradition und die Plauener Spitze, die die Fabrik der Fäden vorstellt. Neben Botschafter Peter Reuss hat sich auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) angekündigt. 

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Plauen zu Gast im Landtag

Am Samstag, dem 3. Oktober, sind Zenner und Schulz in Dresden zu Gast. Dort stellen sie ihre Stadt beim Tag der offenen Tür im Landtag als Ausrichter des "Tages der Sachsen" 2027 vor. Teil des Programms sind das Theater Plauen-Zwickau, die Tanzgruppe "Vergissmeinnicht" und das Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck".

"Wir freuen uns auf das Kulturprogramm der Plauener, die mit dem Plenarsaal im Parlament eine ganz besondere Bühne bespielen werden", sagte Alexander Dierks (CDU), Landtagspräsident und zugleich Präsident des Kuratoriums "Tag der Sachsen". Der Landtag steht Interessierten von 12 bis 17 Uhr offen.

Der "Tag der Sachsen" ist das größte Vereins- und Verbandsfest des Freistaates. Im kommenden Jahr findet das Fest nicht wie gewohnt am ersten Septemberwochenende, sondern gemeinsam mit dem Plauener Spitzenfest vom 18. bis 20. Juni 2027 statt.