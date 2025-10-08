„Dieser Tag soll für Hoffnung stehen. Hoffnung darauf, dass wir Ungleichheiten abbauen. Dass die gegenseitige Wertschätzung trotz unterschiedlicher Erfahrungen steigt. Dass wir zusammenwachsen – weil wir zusammengehören.“ Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis warb im Rahmen der Feierstunde zum Tag der deutschen Einheit dafür, den 3. Oktober nicht einfach als weiteren gesetzlichen Feiertag hinzunehmen, sondern sich die Bedeutung für Deutschland ins Bewusstsein zu rufen.