Erfurt (dpa/th) - Vor dem Tag der Deutschen Einheit hat Thüringens Landtagspräsident Thadäus König dazu aufgerufen, die Errungenschaften der friedlichen Revolution mit Leben zu füllen. "Einheit bedeutet, an einem Strang zu ziehen: Für die Demokratie, für die Freiheit und für die Gemeinschaft", sagte König. Der Tag der Deutschen Einheit sei ein Tag der Freude und der Dankbarkeit. "Was in der friedlichen Revolution errungen wurde und vor 36 Jahren in die Deutsche Einheit mündete, gilt es zu bewahren und zugleich mit Leben zu füllen - jeden Tag."