Tag der Deutschen Einheit Konzert soll deutsche Teilung musikalisch erlebbar machen

Hof/Dresden - Getrennt und wiedervereint: Die Dresdner Sinfoniker laden am Tag der Deutschen Einheit zu einer Zeitreise in die Hofer Freiheitshalle ein. Unter dem Titel "Drüben" soll die lange Teilung des Landes musikalisch erfahrbar werden. Zu Beginn trennt eine Mauer Saal, Orchester und Zuhörer. Ob man seinen Platz in der Ost- oder Westhälfte bekommt, entscheidet der Zufall. Denn für den ersten Teil des Konzertes werden die Sitzplätze verlost. Uniformierte Grenzer patrouillieren am Bühnenrand, Dirigent Jonathan Stockhammer steht auf einem Wachturm.