Tag der Deutschen Einheit Konzert soll deutsche Teilung musikalisch erlebbar machen

Hüben und drüben

Rindt macht geltend, dass die Wiedervereinigung auch das Leben vieler Orchestermusiker prägte. Deshalb empfindet er das Programm "Drüben" als ein sehr persönliches Anliegen. Mit "drüben" war im Westen damals die sogenannte Ostzone - das Gebiet der DDR - gemeint. Im Osten wiederum verstanden viele den Westen darunter. Jetzt soll "drüben" auch Bezüge zur Gegenwart herstellen. "Zwei Auftragskompositionen der Dresdner Sinfoniker reflektieren über damalige Einheitsfreude, heutigen übersteigerten Nationalismus und die Mauern in der Welt und in den Köpfen", hieß es.