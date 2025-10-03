Tag der Deutschen Einheit Deutsche hinter dem Verdrängungsvorhang?

"Heute spaltet sich die Wirklichkeit je nach Perspektive auf in "grüne Spinner" und "radikale Rechte", in SUV-Besitzer und Fahrradfahrer, in Ossis und Wessis, in Veganer und Fleischesser, in "die da oben" und "wir da unten"." Polarisierung wirke hier wie ein verzweifelter Ordnungsversuch: "Sie schafft Fronten, stärkt den inneren Zusammenhalt im eigenen Lager – und macht die andere Seite zum Sündenbock."

Lachender Dritter ist die AfD

Die zentrale These in Grünewalds Buch ist, dass all dies zu einer "gestauten Bewegungsenergie" führt. Die Deutschen haben demnach im Prinzip durchaus noch die erforderlichen Kraftreserven, um Probleme anzugehen und zu bewältigen - aber diese Energie wird nicht freigesetzt.

"Der Dauerzank in der Ampel hat das Gefühl genährt, dass die Politik sich im Bruderzwist aufreibt und nicht mehr Herr der Lage ist. Und jetzt wiederholt sich das ansatzweise bei der schwarz-roten Koalition, weil man da den Eindruck hat: Die verhaken sich auch. Lachender Dritter ist die AfD."

Bundeskanzler Friedrich Merz und andere Politiker müssten der Bevölkerung nach Überzeugung von Grünewald ehrlich sagen, wie dramatisch die Lage etwa bei der Rentenfinanzierung oder der militärischen Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik aussieht. Und sie müssten ihr dann auch etwas abverlangen.

"Die Bürgerinnen und Bürger spüren unterschwellig, dass sie nicht immer nur Tischlein-deck-dich und Goldesel bekommen können, sondern dass irgendwann auch mal der Knüppel aus dem Sack raus muss. Das heißt: Es wird nicht ohne Härten abgehen."

Grünewald sieht also eine große brachliegende Sehnsucht nach gemeinschaftsstiftendem Handeln. Das letzte Mal, dass es gelang, das zu aktivieren, war in seinen Augen die Reduzierung des Energieverbrauchs im ersten Winter des Ukrainekriegs 2022/23.

"Da gab es ein klares, sinnvolles Ziel, zu dem jeder Einzelne beitragen konnte. Und es ging gerecht zu, weil man wusste: Der Nachbar stellt auch die Heizung niedriger, die Industrie fährt die Produktion runter, und die Regierung kümmert sich derweil um LNG-Terminals."

Die Deutschen können Solidarität - das zeigte die Flutkatastrophe

Einfach nur davon zu reden, dass man Deutschland zukunftsfest machen wolle, ist nach Überzeugung von Grünewald viel zu schwammig, um eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. "Es muss heruntergebrochen werden auf klare Projekte, mit denen eine Handlungsdirektive verbunden ist. Das ist eine große Herausforderung. Aber denken wir an die Flutkatastrophe von 2021: Wenn die Notwendigkeit zu solidarischem Handeln wirklich greifbar wird, dann ist enorme Kraft und Hilfsbereitschaft vorhanden."

Natürlich müsse man dafür erst einmal aus der Komfortzone herauskommen, und das bedeute zwangsläufig auch Widerstand. "Aber wenn man dann dabei bleibt, überwiegt das befreiende Gefühl, dass die gestaute Energie freigesetzt wird, und man merkt: Aha, ich bin an einem großen Projekt beteiligt. Und dann ist man nicht nur stolz auf das Land, sondern auch auf sich selbst."