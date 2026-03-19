Um ein Zeichen für demokratisches Miteinander zu setzten, nahmen am Mittwoch im Volkshaus mehr als 250 Jugendliche Platz. Unter ihnen Schüler vom Evangelischen Gymnasium, vom Henfling-Gymnasium, den Regelschulen Am Pulverrasen, Am Kiliansberg, Obermaßfeld und Schwarza sowie vom Erwachsenen-Bildungswerk GAW-Institut für berufliche Bildung. Sie wollten erstmals beim bundesweiten Tag der Demokratie dabei sein. Auch interessierte Bürger befanden sich im Publikum.