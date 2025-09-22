 
Tag der Demenz Infos für Pflegende und Angehörige

Mit zahlreichen Vorträgen will das Landratsamt Meiningen am 24. September Tipps und Hilfen für den Umgang mit Demenz geben. Der Zugang ist kostenfrei.

 
Die Betreuung von an Demenz Erkrankten ist eine große Herausforderung für Angehörige und Pflegekräfte. Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.co

Demenzerkrankungen gehören zu den häufigsten und folgenreichsten neuropsychiatrischen Erkrankungen im höheren Alter. Laut der Alzheimer Gesellschaft Thüringen lebten Ende 2023 in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, etwa 445 000 Menschen im Alter von über 65 Jahren sind neu an einer Demenz erkrankt. Die häufigste Demenzform ist Alzheimer. Infolge des demographischen Wandels nimmt die Anzahl der Betroffenen weiter zu. Gelingt kein Durchbruch in Prävention oder Therapie, könnten nach aktuellen Schätzungen in Deutschland im Jahr 2050 bis zu 2,7 Millionen Menschen im Alter von über 65 Jahren an Demenz erkrankt sein. Allein die Anzahl der Menschen mit Demenz in Thüringen schätzt die Alzheimer Gesellschaft Thüringen derzeit auf etwa 54 000 Betroffene. Eine Heilung der Krankheit ist bisher nicht möglich. Jedoch gibt es verschiedene Hilfs- und Unterstützungsangebote für Betroffene und ihre Angehörigen.

Welt-Alzheimertag

Um auf die Situation der Demenzerkrankten und ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen, wurde 1994 der Welt-Alzheimertag von Alzheimer’s Disease International (ADI) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen. Seitdem finden jährlich rund um den 21. September auf der ganzen Welt Veranstaltungen und Aktivitäten zum Thema Demenz statt.

Der Pflegestützpunkt und das Netzwerk Pflege des Landkreises Schmalkalden-Meiningen nehmen den Welt-Alzheimertag zum Anlass und bieten mit dem „Tag der Demenz“ am 24. September eine Reihe von Informationsveranstaltungen an. Alle Angebote stehen Interessierten an diesem Tag kostenlos zur Verfügung.

Zahlreiche Vorträge

Folgende Veranstaltungen finden am Mittwoch, 24. September, im Saal (Haus 3) des Landratsamtes in Meiningen, Obertshäuser Platz 1 statt: 9 Uhr Eröffnung durch die 1. Hauptamtliche Beigeordnete des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, Susanne Reich 9.15 - 9.30 Uhr Vortrag: „Der Pflegestützpunkt stellt sich vor“, Referentin: Susanne Ebert, Landratsamt 9.30 - 9.45 Uhr Vorstellung der Selbsthilfegruppe Alzheimererkrankung Betroffene und Angehörige e.V. Schmalkalden, Referentin: Frau Thiel 9.45 - 10.15 Uhr Vortrag und Infotisch: „Trickbetrug und Taschendiebstahl“, Referentin: Manuela Ploch, Landespolizeiinspektion Suhl 10.15 – 10.30 Uhr Pause 10.30 – 11.30 Uhr Vortrag: „Vorsorgevollmacht, Betreuung, Patientenverfügung“, Referentin: Frau Filbry, Betreuungsverein Landkreis Schmalkalden-Meiningen 11.30 – 12 Uhr Vortrag: „Tiergestützte Therapie – Reittherapie und pferdegestützte Intervention für jeden“, Referentin: Frau Flemming, Greenland-Ranch Christes 12 – 12.30 Uhr Vortrag: „Tiergestützte Therapie – Besuchs- und Therapiehund“, Verein Fasti e.V. Schmalkalden 12.30 – 13.30 Uhr Pause 13.30 – 13.45 Uhr Vorstellung: „Volkshochschule (VHS) Schmalkalden-Meiningen – Fortbildungsangebote zum Thema Demenz“, Referentinnen: Frau Dr. Ramona Fiedler-Schäfer, Frau Wolf, VHS „Eduard Weitsch“ Schmalkalden-Meiningen 13.45 – 14.15 Uhr Vortrag: „Versicherungen bei Demenzerkrankten Personen“, Referent: Herr Unger, Compari GmbH & Co. KG 14.15 – 14.30 Uhr Pause 14:30 – 15 Uhr Vortrag: „24-Stunden-Betreuung im eigenen Zuhause“, Referentin: Frau Krumrey, Pflegevermittlung „Pflegesegen“ 15 – 15.30 Uhr Vortrag: „Hilfsmittel und kleine Alltagshelfer bei Sturzgefahr, Weglauftendenz, Brandgefahr und Wasserschaden“, Referentin: Susanne Ebert, Landratsamt Schmalkalden-Meiningen 15.30 – 16 Uhr Tagesprogramm – Resümee durch den Pflegestützpunkt und das Pflegenetzwerk, Referentinnen: Susanne Ebert und Katrin Böttger, Landratsamt Schmalkalden-Meiningen