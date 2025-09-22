Tag der Demenz: Infos für Pflegende und Angehörige

Zahlreiche Vorträge
Folgende Veranstaltungen finden am Mittwoch, 24. September, im Saal (Haus 3) des Landratsamtes in Meiningen, Obertshäuser Platz 1 statt: 9 Uhr Eröffnung durch die 1. Hauptamtliche Beigeordnete des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, Susanne Reich 9.15 - 9.30 Uhr Vortrag: „Der Pflegestützpunkt stellt sich vor“, Referentin: Susanne Ebert, Landratsamt 9.30 - 9.45 Uhr Vorstellung der Selbsthilfegruppe Alzheimererkrankung Betroffene und Angehörige e.V. Schmalkalden, Referentin: Frau Thiel 9.45 - 10.15 Uhr Vortrag und Infotisch: „Trickbetrug und Taschendiebstahl“, Referentin: Manuela Ploch, Landespolizeiinspektion Suhl 10.15 – 10.30 Uhr Pause 10.30 – 11.30 Uhr Vortrag: „Vorsorgevollmacht, Betreuung, Patientenverfügung“, Referentin: Frau Filbry, Betreuungsverein Landkreis Schmalkalden-Meiningen 11.30 – 12 Uhr Vortrag: „Tiergestützte Therapie – Reittherapie und pferdegestützte Intervention für jeden“, Referentin: Frau Flemming, Greenland-Ranch Christes 12 – 12.30 Uhr Vortrag: „Tiergestützte Therapie – Besuchs- und Therapiehund“, Verein Fasti e.V. Schmalkalden 12.30 – 13.30 Uhr Pause 13.30 – 13.45 Uhr Vorstellung: „Volkshochschule (VHS) Schmalkalden-Meiningen – Fortbildungsangebote zum Thema Demenz“, Referentinnen: Frau Dr. Ramona Fiedler-Schäfer, Frau Wolf, VHS „Eduard Weitsch“ Schmalkalden-Meiningen 13.45 – 14.15 Uhr Vortrag: „Versicherungen bei Demenzerkrankten Personen“, Referent: Herr Unger, Compari GmbH & Co. KG 14.15 – 14.30 Uhr Pause 14:30 – 15 Uhr Vortrag: „24-Stunden-Betreuung im eigenen Zuhause“, Referentin: Frau Krumrey, Pflegevermittlung „Pflegesegen“ 15 – 15.30 Uhr Vortrag: „Hilfsmittel und kleine Alltagshelfer bei Sturzgefahr, Weglauftendenz, Brandgefahr und Wasserschaden“, Referentin: Susanne Ebert, Landratsamt Schmalkalden-Meiningen 15.30 – 16 Uhr Tagesprogramm – Resümee durch den Pflegestützpunkt und das Pflegenetzwerk, Referentinnen: Susanne Ebert und Katrin Böttger, Landratsamt Schmalkalden-Meiningen