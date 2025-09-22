Tag der Demenz: Infos für Pflegende und Angehörige

Demenzerkrankungen gehören zu den häufigsten und folgenreichsten neuropsychiatrischen Erkrankungen im höheren Alter. Laut der Alzheimer Gesellschaft Thüringen lebten Ende 2023 in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, etwa 445 000 Menschen im Alter von über 65 Jahren sind neu an einer Demenz erkrankt. Die häufigste Demenzform ist Alzheimer. Infolge des demographischen Wandels nimmt die Anzahl der Betroffenen weiter zu. Gelingt kein Durchbruch in Prävention oder Therapie, könnten nach aktuellen Schätzungen in Deutschland im Jahr 2050 bis zu 2,7 Millionen Menschen im Alter von über 65 Jahren an Demenz erkrankt sein. Allein die Anzahl der Menschen mit Demenz in Thüringen schätzt die Alzheimer Gesellschaft Thüringen derzeit auf etwa 54 000 Betroffene. Eine Heilung der Krankheit ist bisher nicht möglich. Jedoch gibt es verschiedene Hilfs- und Unterstützungsangebote für Betroffene und ihre Angehörigen.