Unsere Leserin Christa Krämer aus Gleichamberg liebt Bücher – und diese Leidenschaft teilt sie mit Freude. Erneut hat sie der Redaktion ihre persönlichen Lesetipps zugesandt, um andere Leser daran teilhaben zu lassen. Unter ihren Empfehlungen ist der neue Roman von Kati Naumann, der in eine besondere Kreuzfahrtatmosphäre entführt und sich hervorragend liest. „Das Fundbüro der verlorenen Träume“ berührt mit Herzenswärme und erzählt von Verlust und Wiederfinden. Außerdem freut sie sich auf den neuesten Roman von Jojo Moyes, deren Bücher sie schon mehrfach mit großem Interesse gelesen hat – dieser wurde ihr wärmstens empfohlen und verspricht ein besonderes Leseerlebnis.