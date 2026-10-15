Wenn am 24. Oktober zum bundesweiten „Tag der Bibliotheken“ Einrichtungen in ganz Deutschland ihre Türen öffnen, sind auch die Stadt- und Kreisbibliothek und das Stadtarchiv in Zella-Mehlis dabei. Unter dem Motto „Bücher im Wandel der Zeit“ präsentieren die Einrichtungen im Rathaus ihre Angebote und laden von 14 bis 18 Uhr zu einem abwechslungsreichen Nachmittag für die ganze Familie ein, teilt Stadtsprecherin Linda Münzel mit.